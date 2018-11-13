Doğu Türkistan İçin Yürüdüler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşün Doğu Türkistan Karadeniz Sorumlusu Halil İslamoğlu tarafından organize edildiği belirtildi. Yürüyüş sonrası belediye önünde toplanan kalabalığa hitap eden Doğu Türkistan Yeni Nesil Harekatı Başkanı Abdüsselam Teklimekan, Doğu Türkistan'da her yıl 3 bin kişinin sebepsiz yere katledildiğini belirterek, günümüzde iki büyük facianın yaşandığına dikkat çekti. Çinlilerin Uygurlarla kardeş projesi kapsamında yatak odalarına kadar girdiğine değinen Teklimekan, bu taktikle Uygurların soyunu tüketmeye çalıştıklarını ifade etti. İkinci facianın ise Hitler'in Nazi kampı gibi kampların oluşturulduğunu, burada tahammül sınırlarını zorlayan işkenceler yapıldığını belirten Teklimekan, "Madem ki biz Müslümanız, bir Allah'a, bir kitaba, bir Peygambere inanmışız, o zaman görev ve sorumluluklarımız var. Bu zulme hep beraber dur demeliyiz" diyerek yapılan zulme tepki gösterdi.

Doğu Türkistan Karadeniz Sorumlusu Halil İslamoğlu da yaptığı konuşmada, Müslüman olan herkesin bu konuda sorumluluğu olduğunu belirterek, bu zulme karşı tek yürek olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından Doğu Türkistan için dua yapıldı. Yürüyüşe AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi Hasan Dursun, Vezirköprü Gençlik ve İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları, AK Parti İlçe Kadın Kolları, Anadolu Gençlik Vakfı, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN