Doğu Türkistan için "Tek Yürek" mitingi

05.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:27

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Afyonkatahisar'da gerçekleştirilen Doğu Türkistan için "Tek Yürek" mitingine katıldı.



Afyonkarahisdar'da sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından Doğu Türkistan'da yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Tek Yürek" mitingi düzenlendi. Mitinge Doğu Türkist'an Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'ın esaretinin son bulacağına inandıklarını ifade ederek, "İnanıyorsak başaracağız. Biz önce kendi içimizde başarmayı, birleşmeyi, bütün olmayı öğrendiğimizde inşallah Çin'in o Çin Seddi de darmadağın olacak, bizim esaretimizde son bulacak. Tıpkı Kocatepe'de, tıpkı Dumlupınar'da, tıpkı Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi, o ruhu kendimizde bulduğumuz anda Doğu Türkistan'da da, bütün esaretin olduğu coğrafyada da bizim soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, kardeşlerimizin birer birer bağımsız olduğunu göreceğiz. 3 yıldır devam eden bir soykırımdan bahsediyoruz. Biz avazımız çıktığı kadar, sesimizi duyurabildiğimiz kadar her ne kadar ara akım, her ne kadar ulusal medya sesimizi kesse de, her ne kadar oradaki zulme karşı Türk milletinin haber alma özgürlüğü engellense de ama sosyal medyadan Doğu Türkistan'ı anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

