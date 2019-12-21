21.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:17

İstanbul'da, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı. Fatih Camii'nde toplanan grup Beyazıt Meydanı'na kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak yürüdü.



İstanbul'da akşam saatlerinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde birçok Sivil Toplum Kuruluşları Çin'in işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için, 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'nde saat 19.30 sıralarında toplanan grup Fevzipaşa Caddesi'nden, Beyazıt Meydanı'nda kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla slogan atarak yürüdü.



"Doğu Türkistan mazlumlarının gözyaşları Çin'i devirecektir"



İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım toplanan kalabalığa seslenerek, "Bir planı uygulayacağız. Doğu Türkistan meselesini sadece meydana taşıyıp, heyecanımızı bitirdikten sonra unutmadan yol yürümemiz lazım. Doğu Türkistan nasıl kurtulur, oradaki insanlara yapılan zulümler nasıl engellenir bu konuda hep beraber çalışacağız. Nice firavunlar devrildi, nice zalimler devrildi, Doğu Türkistan mazlumlarının gözyaşları da Çin'i devirecektir. Çinliler demiş ki, 9 milyon Uygur Türkü var. Doğu Türkistan nüfusu en az 40 milyon demek ki 31 milyon insanı katlettin sen" dedi.



"Bu İpekyolu'nu kullanmak zorunda onun için baskı yapıyor"



Çin'in Doğu Türkistan'a İpekyolu projesi için zulüm yaptığını belirten Yıldırım, "Kamplar var dediler ama burası eğitim kampı dediler. Alıp insanları oraya götürüyorlar. Şimdi ben size soruyorum mecburi eğitim kampına kim kız çocuğunu gönderir? Çin bu zulmü niye yapıyor? Çin'in ekonomisinin yüzde 65'i dış ticarette bağlıdır. Bu nedenle bir İpekyolu Projesi yaptı, bu İpekyolu Projesi, tek kuşak tek yol adı altında formüle edildi. Bu deniz yollarındaki masrafları engellemek için, karayoluna yönelme projesidir, tarihi İpekyolu Projesi'dir. Bu proje Doğu Türkistan topraklarından geçiyor. Çin ayakta kalmak için Doğu Türkistan topraklarında bu yolu kullanmak zorunda onun için baskı yapıyor. Çin'in yeraltı kaynaklarının yüzde 70'i Doğu Türkistan topraklarında. İpekyolu tamamen İslam ülkelerinden geçiyor, İslam ülkeleri Doğu Türkistan için birleşmelidir" ifadesini kullandı.



Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık grup, dualar ettikten sonra sessiz bir şekilde dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA