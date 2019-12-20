: Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi

20.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:59

Samsun'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine "Sessiz Çığlık" eylemiyle tepki gösterdi.

Yatsı namazının ardından Büyük Cami önünde bir araya gelen İHH üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

"Soykırımın adı Doğu Türkistan", "Türkistan zulüm altında", "Doğu Türkistan'da zulme 'dur' de" yazılı pankartlar ile meşale taşıyan grubun bazı üyeleri, üzerinde Doğu Türkistan bayrağı motifi bulunan maskeler taktı.

Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Başkanı Hüseyin Mutlu, burada yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan halkını zulüm ve işkence altında tuttuğunu belirten Mutlu, "Doğu Türkistan'da birçok insan hakkı ihlali yapılıyor. Dünya buna seyirci kalıyor. Kamplarda insanlara işkenceler yapılıyor. İnsanlar evlerinden alınıyor nereye, niçin götürüldüğü beli değil. Aileleri eşlerinden, çocuklarından haber alamıyor. Bu duruma bir an önce son verilmelidir." dedi.

Mutlu, Çin yönetiminin uygulamalarına karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirerek, duyarlı olan herkesten Çin ürünlerini kullanmamalarını istedi.

Eyleme, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da destek verdi.

Kaynak: AA

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