Doğu Türkistan İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskı sonucu şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından İshakpaşa Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanlığı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İnegöl Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Alper Pakoğlu, burada yaptığı konuşmada, kılınan namazda ay yıldızlı bayrağın gölgesinde Müslüman bir toplum olarak yaşamanın şükrünü eda ettiklerini söyledi.

Namazda Allah'tan Doğu Türkistan'ın, Karabağ'ın, Telafer'in, Arakan'ın ve zulüm altında olup da yardım eli bekleyen tüm insanlığın vebalinin affını dilediklerini belirten Pakoğlu, şöyle konuştu:

"Biçare kaldığımız Doğu Türkistan için tüm din kardeşlerimiz, soydaşlarımız için bir araya geldik. Kıldığımız namaz bir cenaze namazıdır. Zulüm altında, açlıktan hayatını kaybedenler ve kaybettiğimiz insanlığımız için. Bizimle aynı hassasiyetleri paylaşan, çağrımıza icabet edip aynı safta yer alan tüm İnegöl halkından Allah razı olsun."