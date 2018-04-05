'Doğu Türkistan'daki Vahşet, Dünyanın Hiçbir Yerinde Yaşanmıyor'

DOĞU Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Kaşgar'a bağlı Barın köyünde 28 yıl önce yapılan katliamın yıl dönümünde, basın açıklaması yaptı. Tümtürk, "Doğu Türkistan'da yaşanan vahşet ve zulüm dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamaktadır" dedi. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Tümtürk, Cumhuriyet Meydanı'nda, yaklaşık 100 kişiyle birlikte Kaşgar'a bağlı Barın köyünde 28 yıl önce yapılan katliamın yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Tümtürk, "Bugün burada toplanmamızın nedeni, 5 Nisan 1990 yılında, Kaşgar'a bağlı Barın köyünde yaşanan katliamın 28. yıl dönümü olmasıdır. Doğu Türkistan'da yaşanan vahşet ve zulüm dünyanın hiçbir yanında yaşanmamaktadır. 1 milyonun üzerinde Uygur hapishanelerde işkence yapılarak, öldürülmekte, alınan organları Çinli siyasetçi, general ve zenginlere Çin mafyası tarafından satılmaktadır" diye konuştu. Çin hükümeti tarafından başlatılan 'kardeş aile' projesinin, Uygur Türklerine uygun olmadığını savunan Başkan Tümtürk, "Her Müslüman ailenin yanında mecbur Çinli misafir ya da karı- koca kalması uygun değildir; çünkü Doğu Türkistan'da birçok insan öldürüldü ya da hapishanelerde. Bu uygulama, kesinlikle doğru değildir. İslam ülkeleri, bu konuya sessiz kalıyor. Türkiye'de bile çok fazla ses çıkmıyor. Nereye kadar böyle devam edecek?" dedi. - Kayseri