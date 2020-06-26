Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri BM'ye taşındı
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Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri BM'ye taşındı

HUKUK ve Fikir Platformu, Türkiye'de çeşitli barolara kayıtlı 100 avukatın Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne dilekçe verdiğini duyurdu.

Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri BM'ye taşındı
26.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:46

HUKUK ve Fikir Platformu, Türkiye'de çeşitli barolara kayıtlı 100 avukatın Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne dilekçe verdiğini duyurdu.

Hukuk ve Fikir Platformu, Doğu Türkistan'da devam eden hak ihlallerine karşı BM İnsan Hakları Konseyi nezdindeki şikayet-müracaat çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hukuk ve Fikir Platformu adına Avukat Faruk Keleştimur, yazılı açıklamasında, "Dilekçemizin BM İnsan Hakları Konseyi'nin müracaat usulüne uygun şekilde konseye tevdi edildiğini ilanen bildiriyorum. Tarafımıza BM tarafından ilk bildirim yapılmış ve şikayetimizin kendilerine ulaştığı sürecin başladığı bilgisi verilmiştir. BM İnsan Hakları Konseyi'ne tevdi edilen dilekçemiz, 12 başlık halinde hak ihlallerini ihtiva etmektedir. Her başlıktaki hak ihlalleri BM'nin kendi içtihatlarında 'delil' vasfını taşıyan uluslararası kuruluşların ve bağımsız gözlemcilerin raporlarıyla ispatlanmıştır. Bu anlamda dilekçe kapsamındaki bütün iddialarımız ve ihlallere ilişkin şikayetlerimiz somut bilgi, belge ve raporlara dayanmış, hukuki dil ve içerik dışına çıkılmamış, siyasi ve ideolojik bir ibare kullanılmamıştır. BM İnsan Hakları Konseyi açık ve sarih olarak görecektir ki; 12 üst başlık altında ibraz ettiğimiz iddia ve şikayetlerimiz içerisinde hiçbir çelişki ve soyut iddia mevcut değildir. Çalışmamızda tamamıyla hukuki, evrensel normlara uygun ve BM'nin müracaat usulüne riayetle titiz ve temeli sağlam bir yöntem benimsenmiş, uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri bağlamında bir anlayış ortaya konmuştur" denildi.

'SÜREÇ FİZİKEN DE TAKİP EDİLECEK'

Dilekçenin Türkiye'de çeşitli barolara kayıtlı 100 avukatın iştirakiyle ulaştırıldığını belirten Keleştimur, "Resmi müracaatımızın gerçekleşmiş olması bu hususa dair çalışmamızı sona erdirmeyecektir. Müracaatımızın akıbetini takip etmek maksadıyla uçuşların açılması akabinde temsili bir heyetle Cenevre'ye gidilecek ve süreç fiziken de takip edilecektir. Aynı şekilde Çin tarafından verilecek olan cevabi yazı tarafımızca takip edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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