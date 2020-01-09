Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri Avrupa'ya anlatan akademisyen: Dilnur Reyhan
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Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri Avrupa'ya anlatan akademisyen: Dilnur Reyhan

Uygur asıllı akademisyen Dilnur Reyhan, başta Fransa olmak üzere Avrupa'da Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik uyguladığı 'etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini anlatıyor. Reyhan'ın, "İslam alemi, size hayırlı Ramazanlar dilemiyorum" adlı yazısı Fransa'da ses getirdi

09.01.2020 07:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:06
Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri Avrupa'ya anlatan akademisyen: Dilnur Reyhan

asıllı akademisyen Dilnur Reyhan, başta Fransa olmak üzere 'da Çin yönetiminin 'da Uygurlara yönelik uyguladığı "etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini" anlatıyor.


Sonradan Fransız vatandaşlığına geçen Reyhan, 10 yıldır bu mücadeleyi verdiğini, ancak son 3 yılda Çin'de Uygurların zorla alıkonulduğu toplama kamplarının gündeme gelmesi ile uluslararası toplumun olanlardan haberdar olmaya başladığını ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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