Doğu Türkistan'da toplama kamplarının arkasındaki kilit isim
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Doğu Türkistan'da toplama kamplarının arkasındaki kilit isim

Belgelere göre BM'nin, insan hakları örgütlerinin ve birçok ülkenin tepkisini çeken söz konusu kampların arkasındaki kilit isim ise Uygurların konuştuğu Türkçeye oldukça hakim olan ve bölgeye iyi bilen bir Han Çinli; Zhu Hailun.

25.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:24
Doğu Türkistan'da toplama kamplarının arkasındaki kilit isim

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayınlanan gizli belgeler Çin'in yüzbinlerce Müslüman Uyguru topladığı kamplarda sıkı bir gözetleme altında tuttuğu ve bir 'beyin yıkama' sürecinden geçirdiğine işaret ediyor. Belgelere göre BM'nin, insan hakları örgütlerinin ve birçok ülkenin tepkisini çeken söz konusu kampların arkasındaki kilit isim ise Uygurların konuştuğu Türkçeye oldukça hakim olan ve bölgeye iyi bilen bir Han Çinli; Zhu Hailun.


Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile birlikte 17 medya organı ile paylaşılan söz konusu belgeler Zhu Hailun'un kampların planlanması ve organize edilmesinde kilit bir rol üstendiğini ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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