Doğu Türkistan'da koronavirüsün ne kadar yayıldığı sorusuna 'devlet sırrı' cevabı

05.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:09

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınının Doğu Türkistan'da ne kadar yayıldığına ilişkin soruya, Çinli yetkililer "devlet sırrı" cevabını veriyor.



Koronavirüsün yetersiz sağlık ve temizlik koşullarına sahip Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına sıçramasından endişe ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle