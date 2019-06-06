Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde

Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde

Uydu görüntüleri, Çin'in Doğu Türkistan'da çok sayıda camiyi yıktığını ve yerine ya yürüyüş parkuru ya yeşil alan ya da otopark yaptığını ortaya koyuyor

Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde

Önce uzun minaresi ve kubbesi yıkıldı, ardından beton yığını haline geldi.

Uygurların bir zamanlar hayat dolu olduğunu söylediği Doğu Türkistan'ın Hoten kentindeki Bayram Camisi (İdgah mescidi), tarihi binanın tüm izlerinin silinmesinin ardından bir otoparka dönüştürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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