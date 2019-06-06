Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde

Önce uzun minaresi ve kubbesi yıkıldı, ardından beton yığını haline geldi.

Uygurların bir zamanlar hayat dolu olduğunu söylediği Doğu Türkistan'ın Hoten kentindeki Bayram Camisi (İdgah mescidi), tarihi binanın tüm izlerinin silinmesinin ardından bir otoparka dönüştürüldü. Euronews.com'da Görüntüle