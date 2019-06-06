Doğu Türkistan'da Çin'in yıktığı camilerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerinde
Uydu görüntüleri, Çin'in Doğu Türkistan'da çok sayıda camiyi yıktığını ve yerine ya yürüyüş parkuru ya yeşil alan ya da otopark yaptığını ortaya koyuyor
Önce uzun minaresi ve kubbesi yıkıldı, ardından beton yığını haline geldi.
Uygurların bir zamanlar hayat dolu olduğunu söylediği Doğu Türkistan'ın Hoten kentindeki Bayram Camisi (İdgah mescidi), tarihi binanın tüm izlerinin silinmesinin ardından bir otoparka dönüştürüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Kurtulmuş'tan İstanbul çıkışı: Kızgınlığın ve küskünlüğün bedeli CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir