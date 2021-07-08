DOĞU SAHİL BANDINDA DENETİMLER ARTTIRILDI
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DOĞU SAHİL BANDINDA DENETİMLER ARTTIRILDI

DOĞU SAHİL BANDINDA DENETİMLER ARTTIRILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

DOĞU SAHİL BANDINDA DENETİMLER ARTTIRILDIDoğu Sahil Bandı Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda yeniden düzenlenerek modern bir görünüme kavuştu.

DOĞU SAHİL BANDINDA DENETİMLER ARTTIRILDI

Doğu Sahil Bandı Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda yeniden düzenlenerek modern bir görünüme kavuştu. Yalovalı vatandaşların ve şehrimize gelen misafirlerin tercih ettiği lokasyonların başında gelen Doğu Sahil Bandında artan yaya yoğunluğunu göz önünde bulunduran Yalova Belediyesi ekipleri denetim ve kontrollerini bu bölgede yoğunlaştırdı. Doğu Sahil Bandı üzerinde yayalaştırılmış bölge girişlerinde uyarı levhalarının olmasına rağmen bu yolu kullanan motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri Yalova Belediyesi ekiplerince durdurularak uyarıldı. Yapılan denetimlerde ehliyet, ruhsat, trafik sigortası, plaka ve kask kontrolü de gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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