Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda kalenin duvarlarının yanı sıra, bir şapel, 7 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Gökova Mahallesi'nde tarihi milattan önce 2 bin 700 yıl öncesine dayanan İdyma Antik Kenti'nin uzantısı Akyaka Mahallesi'ndeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede, 10 ay önce başlanan kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Muğla Valiliği ile Ula Belediyesi desteğinde sürdürülen çalışmalarda, kalenin yaklaşık 600 metre uzunluğundaki duvarlarının yanı sıra bir şapel, 7 kaya mezarı ve çok sayıda mekan açığa çıkartıldı.

Doç. Dr. Baran, çalışmalarının kalenin duvarlarını açmak üzerine olmadığını ifade ederek, "Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan kalenin duvarı yaklaşık 600 metre uzunluğuna sahip. Duvarlar harçlı olduğu için çok iyi korunmamış. Sağlamlaştırmayı yaptıktan sonra alt tabadaki kazılara geçeceğiz" dedi.