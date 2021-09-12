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Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede kazı çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda kalenin duvarlarının yanı sıra, bir şapel, 7 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Gökova Mahallesi'nde tarihi milattan önce 2 bin 700 yıl öncesine dayanan İdyma Antik Kenti'nin uzantısı Akyaka Mahallesi'ndeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede, 10 ay önce başlanan kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Muğla Valiliği ile Ula Belediyesi desteğinde sürdürülen çalışmalarda, kalenin yaklaşık 600 metre uzunluğundaki duvarlarının yanı sıra bir şapel, 7 kaya mezarı ve çok sayıda mekan açığa çıkartıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Abdulkadir Baran'ın kazı başkanlığında, Dr. Nil Dirlik'in alan sorumlusu olarak görev aldığı çalışmalar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran, milattan önce 7'nci yüzyılda başlayan yerleşimin, sur çevirmesiyle, ana kentin bir mahallesi olarak başladığını belirterek, "Milattan sonra Doğu Roma İmparatorluğu buraya Garnizon Kalesi'ni inşa etmiş. Savaşılmadan beylik döneminde kale el değiştiriyor. Osmanlı döneminde kalenin yer yer iskan edildiğini görmüş olduk. Kalenin kuzey kısmı, antik yerleşiminin kuleleri üzerine inşa edilmiş. Muğla'nın kültürel zenginliğine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz" dedi.

Doç. Dr. Baran, çalışmalarının kalenin duvarlarını açmak üzerine olmadığını ifade ederek, "Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan kalenin duvarı yaklaşık 600 metre uzunluğuna sahip. Duvarlar harçlı olduğu için çok iyi korunmamış. Sağlamlaştırmayı yaptıktan sonra alt tabadaki kazılara geçeceğiz" dedi.


Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Doğu Roma'dan kalma kaledeki buluntular ilgi görüyor

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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