Doğu Perinçek: Türkiye Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ' Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar' konulu, basın açıklaması yaptı. Perinçek, Rusya'ya yapılan yaptırımları tanımama çağrısında bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Merkezi'nde ' Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar' konulu basın açıklaması yaptı. Rusya'nın NATO'ya karşı savaşı ve ABD'nin Rusya'ya uygulamaya kalktığı yaptırımlar Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu söyleyen Perinçek "Türkiye önüne çıkan altın fırsatı değerlendirerek hem kendi ekonomisi ve güvenliğinde büyük çözüme yönelir hem de uluslararası dengeleri etkileyecek yeni dünyanın kuruluşuna tarihi katkıda bulunur" dedi.

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