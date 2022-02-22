Doğu Perinçek'ten Rusya-Ukrayna Krizi açıklaması! "Ukrayna, Karadeniz'deki Yunanistan'dır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını değerlendirdi. Konuşma ile beraber Rusya'nın resmi olarak Donetsk ve Luhansk'ı tanımasına değinen Perinçek, bu iki bölgenin Türkiye tarafından en kısa sürede tanınması gerektiğini vurguladı.

Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:

"Ukrayna ve Yunanistan hükümetleri, Karadeniz ve Akdeniz'de ABD'nin bölge ülkelerine karşı ateşe sürdüğü aletlerdir. Ukrayna, Karadeniz'deki Yunanistan'dır. Yunanistan ise Akdeniz'deki Ukrayna'dır. Bu durumda Rusya'nın ABD tehdidine karşı yürüttüğü mücadele, Türkiye'nin de güvenliğine, özellikle Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan savunmamıza katkıda bulunuyor"

NATO TÜRKİYE İÇİN CİDDİ BİR TEHDİTTİR

"Rusya'nın Karadeniz cephesindeki etkili atağından sonra, Türkiye, Doğu Akdeniz cephesinde daha güvenli bir konum kazanmıştır. Türkiye Hükümetinin bu devletleri tanıması, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, mavi vatanımızı savunma, teröre karşı mücadele, Ekonomik Kurtuluş Savaşımız ve enerji güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir sorumluluktur. Çünkü NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Türkiye için de ciddi bir tehdittir. ABD emperyalizmi, Karadeniz'de güçlenirse, Akdeniz'de başımıza bela olacaktır."

