DOĞU PERİNÇEK TEK ÇIKIŞ YOLUMUZ KIRIM VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN TANINMASI

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM Özgür EREN İSTANBUL DHAVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı basın açıklamasında, 'Bakın etrafımız Amerikan bayraklarıyla ve Amerikan namlularıyla çevrilmiş durumda.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM Özgür EREN İSTANBUL DHA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı basın açıklamasında, 'Bakın etrafımız Amerikan bayraklarıyla ve Amerikan namlularıyla çevrilmiş durumda. Buradan bir tek çıkış yolumuz vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kırım'ın da yine tanınmasıdır dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Merkezi'nde Türkiye'ye yönelen güvenlik tehditlerine dair bütün cephelerde doğru stratejinin belirlenmesi konulu basın açıklaması yaptı. Doğru ve yanlış stratejileri yaptığı dövizlerle anlatan Doğu Perinçek, etrafımızın ABD bayraklarıyla çevrelendiğini belirterek, Ukrayna politikalarını eleştirdi.

Doğu Perinçek 'Hepimizin şu haritayı çok iyi ezberlemesi lazım. Bu haritayı bütün Türk milletinin ve insanlığın da çok iyi görmesi lazım. Bakın etrafımız Amerikan bayraklarıyla ve Amerikan namlularıyla çevrilmiş durumda. Dedeağaçtan başlayarak burada Larissa, Kavala, Selanik, Girit'e kadar uzanan Amerikan üsleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürdistan adı altında İsrail'le birlikte ikinci bir İsrail devleti kurma stratejisini değişeceğine dair bir beklenti var mı Böyle bir beklenti yok. Amerika'nın Orta Doğu veya Batı Asya stratejisinin odağı Kürdistan'ı kurma planıdır. Sözüm ona Kürdistan. Gerçekte ikinci İsrail devleti. Evet çok ağır darbeler yedi. Bu plan bozuldu ama yine hala burada odaklanıyor. Biz bu planı ancak Rusya ittifakıyla bozabiliriz. Türkiye için anahtar değeri olan Türkiye stratejisinde önümüzdeki dönem bize yönelik tehditleri kıracağımız gelişmeleri, anahtarı Rusya'yla iş birliğidir. Rusya'yla işbirliği içinde çok büyük olanaklar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması Türkiye'nin güvenliğini bugün odağıdır, en temel meselesidir. Türkiye devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti konusunda bir kararlılık ifade ediyorlar. Yani bir bağımsız devletiz. Birleşik Kıbrıs artık arkada kalmıştır. Böyle bir ihtimal yoktur. Bunu tespit etmiş durumdalar. Peki, o zaman şu soruyu soruyoruz. Madem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız olacak, o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini hangi devletler tanıyacak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma ihtimali var mı Yunanistan'ın var mı, Fransa'nın var mı, Almanya'nın var mı, NATO ülkelerinin var mı Bu soruların cevabı hep olumsuz dedi.

'KIRIM VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TANINMALI

Kırım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyen Perinçek, 'Kırım Amerika'nın eline geçerse Türkiye üzerindeki tehditlerin de ağırlaşacağını görüyoruz. Buradan bir tek çıkış yolumuz vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kırım'ın da yine tanınması Kıbrıs'la birlikte. Biliyorsunuz Kırım bir referandum yaptı ve Rusya Federasyonu'yla birleşti. Rusya Federasyonu içerisinde bugün Kırım toprakları yer alıyor. Ukrayna'yla Rusya arasındaki anlaşmazlıkta da Kırım halkı ve oradaki Tatar Türk halkı da Rusya topraklarında bulunmayı istiyor. Oyunu da bu şekilde belirlemiştir. O bakımdan bizim Kırım'la ilgili yanlış bir strateji kurmamızın sonuçları çok ağırdır. Bu Amerika'nın bizi bir anlamda boğma girişimleri için ona bir el uzatmak, ona bir imkan tanımak ve Türkiye'ye yönelik tehditleri ağırlaştırmaktan başka bir anlam taşımıyor şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı