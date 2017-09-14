Doğu Perinçek: "Pkk ve Fetö Almanya'ya Ne Kazandırır?"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Almanya'nın, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen PKK ve FETÖ gibi bölücü terör akımlarına hoşgörüyle bakması ve desteklemesinin hiçbir şekilde menfaatine olmadığını söyledi.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Perinçek, basın toplantısında Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Perinçek, 2 ülke ilişkilerinin dostane bir şekilde ilerlemesi için Berlin'e geldiklerini belirtti, Almanya ve Türkiye'nin yükselen Avrasya uygarlığının iki önemli ülkesi olduğunu hatırlattı.



Almanya'nın PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açmasını eleştiren Perinçek "Almanya'nın, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen PKK gibi bölücü terör akımlarına veya FETÖ gibi Ortaçağ kalıntısı, tamamen Amerika gladyosu akımlara hoşgörüyle bakması, bunları koruması hatta yer yer bunları desteklemesi hiçbir şekilde Almanya'nın menfaatine değildir." dedi.



Perinçek, Türk milleti ve Vatan Partisi olarak bu tür uygulamaları kabul etmediklerini vurgulayarak "Almanya'nın burada bir menfaati yok. Almanya PKK'dan ne bekliyor, Almanya FETÖ'den ne bekliyor. PKK ve FETÖ Almanya'ya ne kazandırır? Bunların ikisi ABD'nin aleti." diye konuştu.



Perinçek ABD'nin Ortadoğu'daki faaliyetlerini de eleştirerek, şöyle devam etti:



"ABD'nin gelip Türkiye'nin güneyinde Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail devleti kurması Almanya'nın hangi çıkarına hizmet edecek? Alman kamuoyunu, devletini, hükümetini ve milletini uyarıyoruz. Şöyle düşünün, siz PKK'dan ne bekliyorsunuz, bir terör örgütünden ne bekliyorsunuz? Bu bir insan hakları meselesi değil. PKK, DEAŞ, FETÖ'nün faaliyetlerinin neresinde insan hakları var? Ayrıca şunu belirtelim; en büyük insan hakkı bir milletin egemenliği, bağımsızlığıdır. Almanya'nın güvenliği Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den başlar. Türkiye'nin güvenliği de Almanya'dan başlar. Bu denklemi çok iyi oturtmamız lazım. Alman kamuoyuna özellikle hatırlatıyoruz."



1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları



Potsdam Üniversitesinde düzenlenen 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları çalıştayına da değinen Perinçek, bunun bilimsel bir çalıştay olmadığını belirterek, "Çalıştayın başlığında bile bir ön yargı var. Bunu bilimsel bir çalışma olarak görmüyoruz." diye konuştu.



Parlamentoların ve üniversitelerin bir mahkeme kürsüsü veya salonu olmadığına işaret eden Perinçek, "Çalıştaylar, mahkemenin yerlerini gasbedemez. Potsdam Üniversitesi yetkili değildir. Bu konular tartışılabilir ancak bir 'soykırım işlenmiştir' hükmü verilemez. Mahkemeler dışında kimse bu konuda karar veremez." ifadesini kullandı.