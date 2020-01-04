: Doğu Perinçek: "Libya ayakta kalmalı"

04.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:09

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok önemli menfaatlerinin bulunduğunu belirterek, "Mavi vatanımızı savunmak, korunmak için, Libya'yla yaptığımız anlaşma son derece yerinde ve o anlaşmanın güvenliği açısından da Libya'nın meşru hükümetinin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli." dedi.

Perinçek, partisi tarafından, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) İÇDAŞ Salonu'nda gerçekleştirilen "Üretim Devrimi Kurultayı" öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya Tezkeresine şartlı olarak destek verdiklerini belirterek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok önemli menfaatlerinin bulunduğunu ifade etti.

Doğu Perinçek, "Güvenliği var. Doğal gaz ve diğer enerji kaynakları var. Mavi vatanımızı savunmak, korunmak için, Libya'yla yaptığımız anlaşma son derece yerinde ve o anlaşmanın güvenliği açısından da Libya'nın meşru hükümetinin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli." diye konuştu.

Hafter'in Amerika, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteklediğine işaret eden Perinçek, Türkiye'nin yeri ve konumunun belli olduğunu ancak oraya bir güç yığılmasının gerektiğini kaydetti.

Uluslararası ittifak birikiminin Libya'da değerlendirilmesi gerektiğini savunan Perinçek, şöyle devam etti:

"Diğer kıyıdaş ülkelerle Sayın Cumhurbaşkanın da belirttiği gibi Mısır ile Suriye ile ilişkilerimizi bu açından değerlendirmemiz lazım. Onlarla da kıyıdaş ülkelerle de yine bir münhasır bölge anlaşmaları, ekonomik bölge anlaşmaları yapabiliriz, yapmalıyız. Rusya'nın da Doğu Akdeniz'de, Amerika'nın tehditlerine karşı ciddi menfaatleri var. Orada Doğu Akdeniz'deki ittifak birikimi içinde değerlendirmemiz lazım."

"Amerika'nın yaptığı iş terör"

Perinçek, Amerika'nın, İran'da Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlediği suikaste ilişkin, "Amerika'nın yaptığı iş terör. Yani suikast, cinayet, adam öldürmek. Bir önemli devletin, İran gibi büyük bir devletin çok önemli bir liderini şehit ettiler. Bizim de şehidimiz. Çünkü Amerikan emperyalizmine karşı bu mücadelede ve bölgemizi teröre karşı mücadelede, IŞID'e DEAŞ'e karşı mücadelede kahramanlıkları olan değerli bir komutandı Kasım Süleymani." diye konuştu.

Süleymani'nin Türkiye'nin güvenliği için de mücadele ettiğini vurgulayan Perinçek, İran'ın Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve Astana sürecindeki beraberliğini hatırlatarak, bu cinayetin Türkiye'yi de hedef aldığını bildirdi.

"Amerika zaten İsrail ile birlikte bizi tehdit eden ülkeler. Burada da çok ciddi tehlikeler gözüküyor." diyen Doğu Perinçek, sözlerine şöyle devam etti:

"O bakımdan Türkiye'nin bölge ülkeleriyle Karadeniz'den Umman Denizi'ne kadar o ittifak potansiyelini değerlendirmesi lazım. Libya olayında da İran olayında da bunlar birbirinden kopuk olaylar değil. Bir cephe gözüküyor. Karadeniz, Ege, Akdeniz, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Umman Denizi'ne kadar tek bir cephe olarak ele almamız lazım. Yoksa kopuk bir şekilde buradaki parçalarda birbirine uymayan tavırlar almak bir çözüm değil. Bir strateji kurması lazım Türkiye'nin. Vatan Partisi o stratejiyi kurdu. Karadeniz'den Umman Denizi'ne kadar Rusya'sı, İran'ı, Suriye'si, Irak'ı, Türkiye'si hatta Mısır'a kadar beraberlikler oluşturmamız, bu bölgenin barışı bakımından güvenliği bakımından hayati önemdedir. İran'a, İran devletine ve İran milletine buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve aynı zamanda acılarını yürekten paylaşıyoruz."

"Türkiye bir üretim devriminin eşiğinde"

Çanakkale'de, Üretim Devrimi Kurultayı için bulunduklarını anlatan Perinçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir üretim devriminin eşiğine geldi. 1980'lerde kurulan borçlanma ekonomisi ile devam etmesi artık Türkiye'nin mümkün değil. 'Böyle gitmez' tespiti işçilerimiz, çiftçilerimiz, küçük esnaf, sanayicilerimiz, büyük sanayici, tüccarlarımız arasında bugün ortak bir saptama, böyle gitmez diyor herkes. O zaman nasıl gidecek? Bir Türkiye üretim ekonomisi inşa edecek ve üreticiyi baş tacı yapacak. Ekmek teknesini koruyacak ve geliştirecek. Elindeki bütün emek gücünü seferber edecek. İstihdam yapacak. Yatırımına ayırmak için tasarrufunu büyültecek. Tasarruf oranını yüzde 25'e çıkaracak en azındaki ve bunları yatıracak ki çalışalım, üretelim ve Türkiye'yi bu çıkmazdan çıkartalım. Türkiye'nin bunu başaracak birikimi var. Ona son derece güvenliyiz."

Toplantıya, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Altınok, Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün, Ziraat Mühendisi Musa Uzun ile Zeytin Üreticisi Behçet Soydan konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA

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