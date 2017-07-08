Doğu Perinçek İran'a Gitti

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, parti heyetiyle birlikte 8-11 Temmuz arasında İran Devleti'nin davetlisi olarak başkent Tahran'a gitti. İran Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 20.50'de İran'ın başkenti Tahran'a giden Perimneç yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında basın mensuplarına bir açıklama yaptı.



Perinçek şunları söyledi: "Vatan Partisi heyeti olarak İran İslam Cumhuriyeti tarafından davet edildik. Görüşmeler yapmak üzere saat, 20.50'de İstanbul'dan Tahran'a uçuyoruz. 6 kişilik bir heyet olarak davet edildik. İran İslam Cumhuriyeti'nin rehberlik makamıyla, millet meclis makamıyla ve hükümetle görüşmeler yapacağız. Bu resmi ziyaretimiz 4 gün devam edecek. Sonra güzel haberlerle Türkiye'mize güzel haberlerle döneceğiz. Tabi şimdi Batı Asya tüm gelişmelerin merkezi oldu. ve Batı Asya ülkeleri hiçbiri İsrail 'le komşu olmak istemiyor. Türkiye'nin, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın ortasında Amerika ve İsrail ikinci bir İsrail devletçiği kurmak istiyor. Adına da Kürdistan diyor. Ama bölge ülkeleri kararlı kesinlikle buna izin vermeyecek. Barzani'ni 25 Eylül 2017'de yapılacağını açıkladığı Kürdistan'da referandum planı da Amerika-İsrail planıdır. Burada bölge ülkeleri kesinlikle karşılar ve birlikteler. Bu gezimizi Atatürk'ün İran ile yaptığı Sadabat Paktı'nı 1937 yılındaydı. Tam 80 yıl dönümünde yapıyoruz. Bu bakımdan da çok önemli bir tarih Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük devrimci önderimizin bölge ülkelerini savunma, güvenlik ve ekonomi paktının oluşturmasının 80. yıl dönümünde bizde bölge ülkeleri ile bir Batı Asya birliği hem ekonomilerimizi geliştirmek için hem güvenliğimizi sağlamak için bir Batı Asya biriliği projemizdi. Aynı zamanda Sayın İslam İran Cumhuriyeti yöneticilerine götürüyoruz. Onlarında görüşlerini alacağız. Bölge hakkında görüşlerini öğreneceğiz. Bilgi alış verişinde bulunacağız"



"CHP, BİR KOLUNA PKK BİR KOLUNA FETÖ'YÜ TAKARAK KENDİNE YAZIK EDİYOR"



Bir gazetecinin yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Mitingi'ne ilişkin sorusuna Perinçek şu cevabı verdi: "Bittiğinde huzur içinde barış içinde bitmesini dileriz. Her hangi bir olay çıkmayacağını tahmin ediyoruz ve düşünüyoruz. Ama biz PKK ile el ele vererek FETÖ ele ele vererek PKK'nın HDP'nin katılımıyla Türkiye'nin hiçbir sorununun çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Sorunların ağırlaştıracağını çok iyi biliyoruz. Ama daha önemlisi bu basit bir yürüyüş değil bir iktidar projesi. Amerika, Avrupa bu yürüyüşü bir iktidar projesi olarak destekliyor. CHP'yi HDP ile PKK VE FETÖ ile yan yana getirerek Abdullah Gül'leri onlara katarak bir iktidar projesinin içine itiyorlar. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun için yazdıkları yazılar batı basınında emperyalist basında kampanya halinde yayınlanıyor. Ama Türkiye PKK'nın içinde olduğu HDP'nin içinde olduğu FETÖ'nün içinde olduğu hiçbir iktidar projesine izin vermeyecektir. CHP, bir koluna FETÖ'yü takarak bir koluna PKK'yı takarak kendisine yazık ediyor. Defalarca uyardık buradan tekrar uyarıyoruz" Vatan Partisi heyeti Tahran'da Rehberlik Makamı, Meclis Başkanlığı ve hükümet temsilcileriyle görüşecek. Görüşmelerin merkezinde ise Kürdistan Referandumu olacağı bildirildi.



- İstanbul