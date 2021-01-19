Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.

Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı