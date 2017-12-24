Doğu Perinçek: Atomu Parçalayabilirler Ama Türkiye'yi Parçalayamazlar

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iktidar olmaları halinde terör örgütü PKK ile FETÖ'yü bitireceklerini belirterek, "Türkiye'yi bölmek isteyenlere, hayat yok. Atomu parçalayabilirler; ama Türkiye'yi parçalayamazlar" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Zonguldak'ta 'Madenler, üreten Türkiye ve milli hükümet' konulu konferans verdi. Türkiye'nin sorunlara karşı önündeki çözümün, üretim ekonomisinden geçtiğini kaydeden Perinçek, özel sektör ile kamu sektörünün beraber çalışması durumunda Zonguldak'ın da yeniden canlanacağını söyledi. İktidar olmaları halinde terör örgütü PKK ile FETÖ'yü bitireceklerini söyleyen Perinçek, şöyle konuştu:



"Vatan Partisi'nin programında birinci madde, vatanın bütünlüğünü sağlayacağız. Terörü bitireceğiz; FETÖ terörünü, en başta PKK terörünü. Türkiye'yi bölmek isteyenlere hayat yok. Atomu parçalayabilirler; ama Türkiye'yi parçalayamazlar. Atom nasıl tanımlanıyordu? Parçalanamayan en küçük madde. En son o da parçalandı. Soruyorlardı bize, Kürt meselesini nasıl çözeceğimizi. Birinci madde karşımızda. Amerika'nın beslediği, donattığı, silah verdiği, eğittiği bir terör örgütü var. Onu bir kere ancak silahla bastırabilirsin. Silahla temizleyebilirsin. Kendisi silahını bırakmak istese Amerika bıraktırmıyor; çünkü Amerika'nın planı var. İkinci bir İsrail devleti kurmak istiyor. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Türkiye toprakları, İran toprakları, dört ülkeyi hedef alıyor. Buna karşı bir kere Türkiye silahıyla mücadele edecek, ordusuyla polisiyle ve korucusuyla."



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, konferans sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



- Zonguldak