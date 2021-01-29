Doğu'nun zorlu coğrafyasında karla mücadele gece de sürüyor
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Doğu'nun zorlu coğrafyasında karla mücadele gece de sürüyor

29.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:27

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da ekipler, yüksek rakımlı geçitler başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde yer yer 2 metreyi bulan karları gece gündüz demeden temizleyerek kesintisiz ulaşımın sağlanması için mücadele veriyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da ekipler, yüksek rakımlı geçitler başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde yer yer 2 metreyi bulan karları gece gündüz demeden temizleyerek kesintisiz ulaşımın sağlanması için mücadele veriyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, 2 bin 644 rakımlı Tendürek, 2 bin 210 rakımlı Saç Dağı, 2 bin 225 rakımlı İpek ile 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan geçitleri başta olmak üzere sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

Greyder, kepçe ve rotatif başta olmak üzere çok sayıda iş makinesiyle karla mücadele eden ekipler, kar, tipi ve buzlanmaların olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için fedakarlıkla görev yapıyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı zorlu coğrafyada çalışan ekipler, yoğunlukla Ağrı-Kars, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında "beyaz esaretle" mücadele ediyor.

Ekiplerin, sıcaklığın sıfırın altında 25 dereceye düştüğü geçitlerde şube şefi Abdulvahap Akçelik koordinesinde gece yürüttüğü yoğun çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Karla mücadele ekiplerinden rotatif operatörü Yıldırım Belkis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipide aralıksız çalışarak ulaşımda aksama yaşanmaması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Önceki yıllara göre kışın zorlu geçtiğini ifade eden Belkis, şöyle konuştu:

"35 yıldır karla mücadelede görev alıyorum. Gece gündüz demeden çalışarak vatandaşlara hizmet veriyoruz. Kış çetin geçtiği için bizim karla mücadelemiz de zorlu geçiyor. Şu an 2 bin 270 rakımlı bölgede yol açıyoruz. Burada kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Köylerde hastalar olduğu için onları mağdur etmemek adına çalışmaya devam ediyoruz."

İş makinesi operatörü Bülent Boztoprak ise bölgenin en yüksek rakımlı yollarından birinde çalıştıklarını ve tipi nedeniyle zorlandıklarını anlattı.

Kışın işlerinin daha zorlaştığını vurgulayan Boztoprak, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi buldu. Arkamızda devletimiz olduğu sürece Allah'ın izniyle bu sıkıntıları da aşacağız. Zaman zaman tipinin dinmesini bekledikten sonra tekrar yolları açıyoruz." diye konuştu.

Boztoprak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Doğu'nun zorlu coğrafyasında karla mücadele gece de sürüyor
Doğu'nun zorlu coğrafyasında karla mücadele gece de sürüyor
Doğu'nun zorlu coğrafyasında karla mücadele gece de sürüyor
Doğu'nun zorlu coğrafyasında karla mücadele gece de sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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