Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlardaki yerini aldı
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Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlardaki yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | Güncel

Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlardaki yerini aldı Birçok sağlıkçı tarafından beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu ve tam bir şifa deposu olarak anılan "Doğunun Muzu" diye adlandırılan 'ışkın' Elazığ'da tezgahlarda yerini aldı.

Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlardaki yerini aldı

ELAZIĞ - Birçok sağlıkçı tarafından beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu ve tam bir şifa deposu olarak anılan "Doğunun Muzu" diye adlandırılan 'ışkın' Elazığ'da tezgahlarda yerini aldı.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen, her ilde farklı farklı isimler verilen ancak genel olarak "Doğunun Muzu" olarak bilinen ışkının ilk toplanmaya başlandığı yerlerden biri olan Tunceli'den Elazığ'a getirilerek tezgahlarda yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 10 ile 15 lira arasında satılan ışkın, bu sene 20 TL'den alıcı bulmaya başladı. Işkının, her türlü virüse karşı bağışıklığı güçlendirecek ideal bir yiyecek olduğu belirtilirken, bir çok uzman da öneride bulunuyor.

Yayla muzu sezonunu açtıklarını belirten Rıza Tekin, "Ovacık'ın Munzur Dağları'ndan geliyor. Bunlar yüksek dağlarda oluyor ve soğuğu sever. Özellikle şeker ve tansiyona çok faydası var. Kanı da aşırı derecede sulandırır, doğaldır. Has bir dağ ışkınıdır. Sezonu da iki gündür açtık. Fiyatları da şuanda 20 liradan başladı. Günlük taze geliyor. İnsanoğlunun ulaşmadığı yerlerde yetişiyor, tamamen organik" dedi.

30 yıldır bu mevsimde ışkın sattığını belirten Hüseyin Sevgi Ovacık ise "Yayla muzu, her türlü hastalığa kolesterole bire birdir. Yiyen hakikaten şifasını da buluyor. Önceleri kimse yayla muzunu bilmezdi, daha sonra millet buna alıştı. Ondan sonra bayağı satış oldu" diye konuştu.

Bir çok uzman gibi Elazığlı ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'da daha önce sık sık ışkını önermişti. Prof.Dr. Karatay, ışkının özellikle antioksidan, C vitamini olduğunu belirterek, Omega 3-6,minerallerle dolu olduğunu ve beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olduğunu aktararak dikkat çekmişti.

Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlardaki yerini aldı
Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlardaki yerini aldı
Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlardaki yerini aldı
Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda yerini aldı
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