Doğu'nun "kuş cenneti": Iğdır
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Doğu'nun "kuş cenneti": Iğdır

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'da, 276 kuş türü yaşıyor.

Doğu'nun
20.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:04

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'da, 276 kuş türü yaşıyor.

Bir tarafında Aras Nehri bir tarafında ise Aras Dağları bulunan Aras Vadisi, Doğu Anadolu'nun önemli kuş merkezleri arasında yer alıyor.

Kent merkezi ve ilçelerinin de içinde bulunduğu vadideki çok sayıda sulak ve yeşil alan, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı ve Aras Kuş Cenneti gibi önemli fauna zengini alanları barındıran Aras Vadisi'ndeki kuş çeşitliliği, kuş bilimi açısından da bilim insanlarına büyük katkı sunuyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paleartktik bölgenin 4 önemli kuş göç yolundan ikisinin Türkiye'den geçtiğini, Iğdır'ın da bu göç yolunda yer aldığını söyledi.

Her yıl binlerce kuş bölgeye geliyor

Bölgenin yılın her ayında farklı kuşlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Çelik, "Her yıl farklı kuş türlerinden binlercesi buraya gelmekte. Özellikle Aras Havzası'nın beslediği topraklarda, habitatlarda farklı kuş türlerinden binlercesini görmek mümkün." dedi.

Düzenli olarak kuşların izlendiğini ve sayımların yapıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Burada bilimsel çalışmalar ışığında 276 kuş türü yayılış göstermekte. Önemli türler arasında yeşil arı kuşu, ak leylek türlerini görmek mümkün. Ağrı Dağı Milli Parkı'nın büyük bir kısmı da Iğdır sınırları içerisinde, milli park da faunaya önemli katkılar sağlamakta."

Ornitologların ve kuş fotoğrafçılarının da bu bölgeye geldiğini, alanla ilgili bilimsel ve hobi amaçlı çalışma yapanların da bölgeye gelebileceğini söyleyen Çelik, "Her yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında Aras Kuş İstasyonu'nda kuşlar halkalanmakta. Birçok yerli ve yabancı araştırmacı gelmektedir. Kuş gözlemcilerini buraya davet ediyoruz, burası kuş anlamında çok zengin bir alandır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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