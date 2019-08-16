Doğu'nun kültürünü çekirdek ve güvercin kanadında yaşatıyor

16.08.2019 11:03

Iğdır'da yaşayan ressam Murat Çeçen, bölgenin önemli kültürel ve tarihi objelerini güvercin kanadı ve kabak çekirdeğine çizerek gelecek kuşaklara aktarıyor.

Kentteki sanat evinde öğrencilere ve vatandaşlara resim yapmayı öğreten Çeçen, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli ören yerlerini mikro resimlere yansıtıyor.

Herhangi bir mercek ve yakınlaştırıcı kullanmadan çizim yapan Çeçen, bölgenin kültürünün yanı sıra tarihi ve turistik önem taşıyan alanlarını eserlerine resmediyor.

Çeçen, kentte bir yandan öğrencilere resmi sevdirirken bir yandan da güvercin tüyü ve kabak çekirdeği başta olmak üzere birçok küçük objeyi sanat eserine çeviriyor.

Böylece bölgenin kültürünü yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan Çeçen, bir yandan da elde ettiği gelirle maddi durumu iyi olmayan köy çocuklarına kıyafet ve kırtasiye malzemesi alarak destek oluyor.

"Elde ettiğim gelirin bir kısmını köy çocukları için harcadım"

Ressam Murat Çeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır ressamlık yaptığını ve farklı çalışmalara imza attığını belirterek, ressamlık sanatının gün geçtikçe geliştiğini ve her geçen gün yeni çalışmaların ortaya çıktığını söyledi.

Eserlerinde özellikle bölgenin değerlerini ele aldığını ifade eden Çeçen, şöyle konuştu:

"Resimlerimde geniş alanın yanı sıra mikro sanat yani küçük sanat dediğimiz minik objeler üzerine kültürümüzü yansıtmaya çalışıyorum. Özellikle kabak çekirdekleri ve güvercin tüylerini seçiyorum, bunların üzerine kültürümüzü, değerimizi çizmeye çalışıyorum."

Çeçen, ürettiği eserlerin ilgi gördüğünü ve taleplere karşılık vermeye çalıştığını aktararak, "Yaptığım çalışmalar değer görünce eserlerimi biraz daha öne çıkarmak için uğraştım. Birçok sipariş alıyoruz, yurt içi ve yurt dışından hemşehrilerimiz sipariş veriyor, yaptığımız eserleri onlara gönderiyoruz. Yaptığım çalışmalardan elde ettiğim gelirin bir kısmını köy çocukları için harcadım, gerek kırtasiye malzemeleri gerek kışlık kıyafetler alarak dağıttım." diye konuştu.

"Bölgenin tanıtımına da katkı sunuyor"

İlk sergileme teklifinin Van'daki bir alışveriş merkezinden geldiğini ve bu tekliften sonra farklı illerden yoğun şekilde teklif aldığını ifade eden Çeçen, şunları kaydetti:

"Şimdi yaptığımız bu çalışmalar, sergilerde ziyaretçilere sunuluyor. Doğu Anadolu'dan birçok ilimiz bu çalışmaları aldı, sergilerde göstermek istedi, biz de gönderdik. Sadece Iğdır için değil birçok ilimizin değerlerini de çizerek sergilenmek üzere oralara gönderdik. O sergileri gezen birçok insan aslında kültürlerimizi daha iyi görüyor, tanımaya çalışıyorlar, bölgenin tanıtımına da katkı sunuyor. Daha önce ismini dahi duymadıkları birçok şeyi sanat eserleri üzerinde görebiliyorlar."

Kaynak: AA