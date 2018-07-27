Doğu'nun Hayvancılık Merkezine Modern Mezbaha

Ağrı'da 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek modern mezbahanın temeli törenle atıldı.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan ve batı illerine her yıl binlerce kurbanlık sevkıyatının yapıldığı Ağrı'da, bu alandaki en önemli eksikliklerden kesimhane sıkıntısının çözüme kavuşturulması için ilk adım atıldı.

Ağrı Belediyesi tarafından Bulut Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Borsası yerleşkesinde 8 bin metrekare alan üzerinde yapılacak modern mezbahanın temeline ilk harç atıldı.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, kesimhanede bir vardiyada 200 büyükbaş ve 700 küçükbaş hayvan kesiminin yapılabileceğini söyledi.

Mevcut belediye hizmetlerinin kalite standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Elban, "Şehrin marka değerinin yükseltilmesiyle ilgili de çalışmalarımız var. Belediye binasının olduğu alandan 110 dönüm üzerinde park çalışması yapıyoruz. Özellikle şehrin marka değerini ve hizmet standartlarını yükseltecek hizmetlere de devam ediyoruz." dedi.

Elban, bu kesimhanenin şehir açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü biz ciddi anlamda böyle bir ruhsatlı kesimhanemiz olmayınca istediğimiz ölçüde kasapların denetimini yapamıyoruz. Ağrı hayvancılık bakımından çok iddialı şehirlerden biri. Hemşehrilerimiz ancak sınırlı zamanda, Kurban Bayramı'nda canlı hayvan satışı için batıya gidiyorlar. Ancak burada kesilmiş karkas et satamıyorlardı. Bu kesimhane ilin ekonomisine ciddi bir katkı sunacak. Ticaret erbabı da bu kesimhaneden yararlanarak diğer illere canlı hayvanların yanında kesilmiş karkas et satışını da çok rahat bir şekilde yapabilecek."

Törene, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, kurum müdürleri ve belediye çalışanları da katıldı.