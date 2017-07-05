Doğu'nun Çukurovası"Nda Karpuz Mesaisi

HÜSEYİN YILDIZ - Karpuz üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden Iğdır'da karpuz hasadı başladı.



Sahip olduğu mikroklima iklimi ve coğrafi yapısı dolayısıyla birçok meyvenin yetiştirilmesine olanak sağlayan ve verimli topraklarının da etkisiyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'da bu sezonki ilk karpuz hasadı yapıldı.



Elverişli geçen hava şartları dolayısıyla bol verim alınan karpuz, üreticinin de yüzünü güldürdü. Binlerce dönüm araziye ekilen ve ender rastlanır aromaya sahip olduğu bilinen Iğdır karpuzunun hasadı, yaklaşık 1 ay sürecek.



Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır karpuzunun bölgede en fazla tercih edilen ürünlerden biri olduğunu söyledi.



Kentte üretilen karpuzların büyük bölümünün hasat dönemi boyunca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gönderileceğini belirten Yolcu, "İlimiz bütün meyve üretiminde olduğu gibi karpuz üretiminde de ön plandadır. Bütün çevre illerde Iğdır karpuzu yenir. Dekarda yaklaşık 4 ila 5 ton verim elde ediyoruz, bu yıl yaklaşık 11 bin dekar alanda karpuz üretimimiz var. İnşallah bereketli olur." diye konuştu.



Karpuz üretimi açısından Iğdır'ın önde gelen merkezlerden biri olduğunun altını çizen Yolcu, şöyle devam etti:



"Iğdır'ı Çukurova ile bir tutamayız ama çevre illerle ve bölgeyle kıyasladığımız zaman Iğdır karpuz üretiminde çok ön plandadır. Iğdır'ın toprağı ve suyu başkadır. Buranın karpuzunu alın başka yere dikin bu tadı alamazsınız. Iğdır'ın karpuzunu nerede yerseniz yiyin ayrı bir aroması ve kokusu vardır. Bu nedenle de piyasada çok fazla tercih edilen bir üründür."



-"Hasattan memnunuz"



Iğdırlı karpuz üreticilerinden Alican Akçan da sera ve damlama tekniği kullanarak Adana ile aynı zamanda karpuz hasadı yaptıklarını söyledi.



Yaptığı üretimle yaklaşık 30 aileye gelir sağladığını anlatan Akçan, yurt dışında öğrendiği tekniklerle üretim yaptığını ve başarı elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Hasadı yapıyoruz ve karpuzu çevre illere gönderiyoruz. Daha önceleri yurt dışına gönderiyorduk, Almanya'ya tırlar ile karpuz gönderdik. Şu anda da çevre illere ve Iğdır'a karpuz veriyoruz. Talep olursa yurt dışına da karpuz gönderebiliriz. Iğdır karpuzunun en güzel özelliği doğal olmasıdır. Şu anki hasattan memnunuz, havalar da sıcak. Karpuzun kalitesi için inşallah havalar daha iyi olur."