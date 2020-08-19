Doğu'nun 'çiçekçi kuzenleri'
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Doğu'nun 'çiçekçi kuzenleri'

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 12 yıl önce çiçekçiliğe başlayan kuzenler Fatma (45) ve Hülya Canbaş (46) ile Ayşe Okur (45), yaşadıkları tüm zorluklara rağmen büyük başarılara imza attı.

Doğu'nun 'çiçekçi kuzenleri'
19.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:46

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 12 yıl önce çiçekçiliğe başlayan kuzenler Fatma (45) ve Hülya Canbaş (46) ile Ayşe Okur (45), yaşadıkları tüm zorluklara rağmen büyük başarılara imza attı. 17 bin çiçekle başladıkları işlerini 1 milyon üretim hedefiyle sürdüren kuzenlerden Fatma Canbaş, "Avrupa Birliği Projesi ile hayatımız değişti. Hedeflerimiz çok büyük" dedi.

Uzundere ilçesinde yaşayan amca kızları Fatma ve Hülya Canbaş ile halalarının kızı Ayşe Okur, 2006 yılında 'Çiçekçiliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında düzenlenen kursa katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan kuzenler, 2007 yılında 2 kadın arkadaşlarını da yanlarına alarak çiçek üretmek üzere kolları sıvadı. Arkadaşlarının ayrılmasıyla başbaşa kalan kuzenler, Uzundere Kaymakamlığı'nca tahsis edilen alanda sera kurarak çiçek üretimine başladı. İlk yıllarında 17 bin çiçek üreten kuzenler, sonraki yıllarda 500 binlere kadar ulaştı. Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu'daki kamu kurumları ve özel sektörün taleplerini karşılayan çiçekçi kuzenlerin hedefi 1 milyon kesme çiçek üretimine ulaşmak. 

Kadife, petunya, ateş, aslanağzı ve yıldız olmak üzere 20'den fazla çeşit çiçek üreten kuzenlerin kurduğu seralar, ilçedeki kadınların da çalışmak için sıraya girdikleri bir tesis haline geldi. Kuzenler, gelen iş taleplerini geri çevirmiyor.AB PROJESİ HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİÇiçekçi kuzenlerden Ayşe Okur, ilçede düzenlenen AB destekli kursla hayatlarının değiştiğini söyledi. Kursun kendileri için bir milat olduğunu belirten Ayşe Okur, "Kuzen demek, kardeş demek. Köyde yaşarken bir AB projesiyle hayatımızın değişmesi bizim için milat oldu. Hayatımız değişti. Ehliyet ve araba aldım, çiçekçiliğe başladıktan sonra üniversiteye girdim. Uzundere'de açılan yüksekokulda peyzaj teknikerliği okudum" dedi.3 KUZEN YOLUMUZA DEVAM ETTİKÇiftçilikten geldikleri için çiçekçilikte hiç yabancılık çekmediklerini belirten Fatma Canbaş, şunları söyledi: "2006 yılında AB projesiyle başladık. Projeye dahil olduktan sonra 5 kişi kaldık. 2 kişinin de ayrılmasıyla 3 kuzen yolumuza devam ettik. Yaklaşık 12 senedir çiçek sektöründe kendi kendimizin rakibi olarak işimizi devam ettiriyoruz. Uzundere'de istihdam oluşturuyoruz. Seramız, çalışmak isteyen hanımların sıraya girdiği bir yer haline geldi. Çalışmak isteyen onlarca kadın var. Bunların içinden seçmek zorunda kalıyoruz. Talep gören bir iş yeri olduk. Elimizden gelen bütün gayretle kadınların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."'BU İŞ, AŞK İŞİ'

Yaşamlarını iki bölüme ayırdıklarını ifade eden Fatma Canbaş, "İlk başladığımızda hayal bile kuramıyorduk. Hayal dünyam o kadar geniş değildi. Ama bu sektörde çok güzel şeylerle karşılaştık. Kuzenim Ayşe'nin bir sözü var. 'Milattan önce ve milattan sonra' diye bizi adlandırıyor. Hedeflerimiz çok büyük, bunu yaşadıkça göreceğiz. Gerçekten de bu iş hem ilçemize bir ödül, bizim zaten ödülümüz. Özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu işi aşkla yapıyoruz. Bu iş kesinlikle aşk işi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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