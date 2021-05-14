Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında "bayram sessizliği" sürüyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında "bayram sessizliği" sürüyor

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da normal zamanda kalabalık olduğu Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile hafta sonları vatandaşların uğrak yeri olan Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'nda sessizlik yaşanıyor.

Şehrin ana arterlerinde sakinlik oluşurken kolluk kuvvetleri, denetimlerini sürdürüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında 'bayram sessizliği' sürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında 'bayram sessizliği' sürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında 'bayram sessizliği' sürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında 'bayram sessizliği' sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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