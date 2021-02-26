Sokağa çıkma kısıtlaması
26.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:44
Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Sokağa çıkma kısıtlaması
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler
ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya