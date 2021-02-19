Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

19.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:46

Mevlana Meydanı ve çevresi Aslanlı Kışla Caddesi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Mevlana Meydanı ve çevresi

Aslanlı Kışla Caddesi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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