Sokağa çıkma kısıtlaması
19.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:46
Mevlana Meydanı ve çevresi Aslanlı Kışla Caddesi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Mevlana Meydanı ve çevresi
Aslanlı Kışla Caddesi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru