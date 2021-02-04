Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki yağışlar barajlara can suyu oldu
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki yağışlar barajlara can suyu oldu

04.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:08
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki yağışlar barajlara can suyu oldu

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'e içme suyu ve sulama sağlayan barajlardaki su seviyelerinde, son yağışlarla birlikte artış görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'e içme suyu ve sulama sağlayan barajlardaki su seviyelerinde, son yağışlarla birlikte artış görüldü.

AA muhabirinin su ve kanalizasyon idarelerinden edindiği bilgilere göre, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Bartın'daki barajların seviyelerinde son yağışlarla artış oldu.

Sakarya'ya içme suyu sağlayan Sapanca Gölü 30,44 metre dolulukta bulunurken, Akçay Barajı ise yüzde 93,4 dolulukla hizmet veriyor.

Kocaeli'deki Namazgah Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 68, Yuvacık Barajı'nda ise yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Bolu'ya içme suyu sağlayan Gölköy Barajı'nda ise doluluk yüzde 27 düzeyinde.

Zonguldak'a içme suyu sağlayan Ulutan Barajı yüzde 55, Bartın'daki Kirazlı Köprü Barajı ise yüzde 25 su seviyesine sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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