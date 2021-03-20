Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

20.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:40

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Emniyet güçleri, uygulama noktalarında denetimlerde bulundu.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayan kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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