Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan kente sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan kente sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Düzce'de kısıtlamanın başlamasının ardından kent merkezi sessizliğe büründü.

Emniyet güçleri, uygulama noktalarında denetimlerde bulundu.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayan kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı