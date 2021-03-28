Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" illerde sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek