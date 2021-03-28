Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" illerde sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" illerde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'yüksek ve çok yüksek riskli' illerde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'yüksek ve çok yüksek riskli' illerde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'yüksek ve çok yüksek riskli' illerde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'yüksek ve çok yüksek riskli' illerde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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