Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" illerde sessizlik hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.