Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yaklaşık 320 bin fidan toprakla buluştu

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Sakarya, Bartın, Karabük ve Bolu'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 319 bin 710 fidan toprakla buluşturuldu.

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu Bakım İşletme Merkezi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, 11 Kasım'ı dünyaya kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Doğayı, canlıyı korumanın en önemli görevlerinden birisi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İlimizde inşallah bu yıl itibarıyla 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Ülkemizin vizyon projelerden birisi Kuzey Marmara Otoyolu. Onlar da yeşile, doğaya çok önem veriyorlar. 5 milyon ağaç diktiler, dikmeye de devam edecekler. Belki de dünyanın en yeşil otoyollarından birisi, bu Kuzey Marmara Otoyolu olmuş olacak." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de 11 Kasım'ın nefes alma, doğaya nefes verme bayramı olduğunu belirterek, "Nefes aldığımız hava ve oksijen tüm dünyayı bağlamakta. Oksijen oluşumuna destek veriyorsanız, tüm dünyaya katkı sağlıyorsunuz demektir. Bizler kendimize, çevremize ve insanlığa zarar verme değil, onların faydasına şeyleri yapmakla mükellefiz." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin de fidanların iki hafta önce yol şehidi olan Bekir Tekayak adına dikileceğini söyledi.

Ormanın ve yeşilin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Uluğtekin, "Ağaç dikmeye devam ediyoruz. 3-5 yıl içinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun etrafında yüksek ağaçları göreceğiz." dedi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ise geleceği inşa etmek ve geleceğe nefes olmak adına hep birlikte fidan dikeceklerini belirterek, ağacın kıymetinin gelecek nesle aktarılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından 5 bin selvi, çınar ve dişbudak fidanı toprakla buluşturuldu.

Bartın

Şiremirtabaklar köyünde "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Sinan Güner, fidan dikti, öğrencilere fidan dağıttı.

Güner, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ülkede birçok noktada yaşanan orman yangınlarının sadece ağacı, canlıları ve toprağı yakmadığını, ciğerleri ve canları yaktığını söyledi.

Acı çok büyük olmasına karşın devletin gerekli rehabilitasyon konusunda tedbirleri aldığını aktaran Güner, "Yeniden ağaçlandırma, hassas noktalarda yangın yolları, yangını önleyecek tedbirler tek tek yürütülüyor." dedi.

Ormanın büyük nimet olduğunu vurgulayan Güner, "Valilik yatırım ofisimize öyle müracaatlar geliyor ki, 'Yerde ne buluyorsanız hepsine talibiz.' diyorlar. Kuşburnu mu, kestane mi, lavanta mı? Ormanda yere dökülen her bir parçaya bile ekonomide büyük talep var. Bu kadar kıymetli alanımız var, bunları mutlaka değerlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir de etkinlikte dikilecek fidanlardan gelecek yıllarda hasat planları yapılarak köy halkının faydalanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Törende, 20 dekarlık alana 39 bin 200 lavanta ve 300 ıhlamur olmak üzere 39 bin 500 fidan dikildi.

Karabük

Merkeze bağlı Ödemiş köyünde düzenlenen programa katılan Vali Fuat Gürel, öğrencilerle fidan dikti.

Etkinlikte konuşan Gürel, fidan dikilecek sahanın 6 Ağustos'ta yandığını anımsatarak, "O zaman ülkemizin birçok yerinde ormanlarımızda yangınlar vardı. Bizim de bu alanda 48 hektar orman yandı. Buranın fidanla buluşmasını sağlayacağız. Kısa sürede eski haline gelmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Gürel, 61 bin fidanı burada toprakla buluşturacaklarını belirterek, bu rakama ek olarak değişik çeşitte fidanlar olduğunu, bunlardan da Ovacık'ta 37 bin, Eskipazar'da 5 bin 510, Safranbolu'da 20 bin, Yenice'de 1000 ve Eflani'de 700 olmak üzere toplamda 125 bin 210 fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Fidan diken öğrencilerden Züleyha Selver Kuş da fidan dikmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bolu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Orta köyde yanan 120 hektarlık ormanlık alanda 10 bin akasya, fındık, ahlat, kuşburnu ve 140 bin karaçam olmak üzere 150 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, Vali Yardımcısı Nurhalil Özçelik, Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboga, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman teşkilatı çalışanları, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.