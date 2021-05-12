Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın 13"üncü gününde sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın 13"üncü gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Kent genelinde boş kalan cadde, meydan ve parklardan görüntüler SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 13'üncü gününde tedbirlere uyuluyor.

Kent genelinde boş kalan cadde, meydan ve parklardan görüntüler SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 13'üncü gününde tedbirlere uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma'nın 13'üncü gününde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma'nın 13'üncü gününde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma'nın 13'üncü gününde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma'nın 13'üncü gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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