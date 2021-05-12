Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın 13"üncü gününde sessizlik hakim
Kent genelinde boş kalan cadde, meydan ve parklardan görüntüler SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 13'üncü gününde tedbirlere uyuluyor.
Kent genelinde boş kalan cadde, meydan ve parklardan görüntüler SAKARYA - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 13'üncü gününde tedbirlere uyuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı