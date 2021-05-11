Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın 12'nci gününde sessizlik hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 12'inci gününde tedbirlere uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 12'inci gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Atatürk ve Karaağaç bulvarları, Çark ve Ankara caddeleri, Tarihi Uzun Çarşı, Aynalı Kavak Çarşısı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sessizlik hakim.

Ekipler, kent genelinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Güzergahlarda istisna kapsamında olan az sayıda araç ve sürücü olduğu görülüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. Kentin işlek yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda istisna kapsamında az sayıda kişi bulunurken, belirli noktalarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, araçlardakilerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'nde sessizlik hakim.

Bariyerlerle kapatılan kentin bazı noktalarında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında kentin doğu ve batı girişlerindeki kontrol noktaları ile otoyol çıkışları ve ilçelere bağlantı yollarında oluşturulan denetim noktalarında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük

Karabük'te normal zamanlarda yoğun olan Menderes, Kemal Güneş ve Fevzi Fırat caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı.

Kenti, Ankara, İstanbul, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'a bağlayan kara yolları ile merkezindeki kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında görevli polis ve jandarma ekipleri, izin belgesi denetimi yapıyor.

Kolluk kuvvetleri, belediyeler, Doğa Koruma Milli Parklar Şube müdürlükleri ekipleri ile vatandaşlar, sokak hayvanlarını yemliyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Salgından kurtulmak için alınan kararlara uyulması gerektiğini vurgulayan Gürel, il genelinde hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için bütün önlemlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci