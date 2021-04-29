Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Düzce'de kentin yaya ve araç trafiğinin en işlek olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Kültür Sokak ve Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Düzce'de kentin yaya ve araç trafiğinin en işlek olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Kültür Sokak ve Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş