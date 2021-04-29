Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Düzce'de kentin yaya ve araç trafiğinin en işlek olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Kültür Sokak ve Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.