Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Boş meydan, cadde ve sokaklar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak "tam kapanma"nın başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Boş meydan, cadde ve sokaklar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak "tam kapanma"nın başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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