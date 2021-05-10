Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" süreci on birinci gününde

Sakarya kent merkezindeki işlek noktalardan kapanma görüntüleri Boş cadde ve sokaklar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın on birinci gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya kent merkezindeki işlek noktalardan kapanma görüntüleri

Boş cadde ve sokaklar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın on birinci gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Atatürk ve Karaağaç bulvarları, Çark ve Ankara caddeleri, Tarihi Uzun Çarşı, Aynalı Kavak Çarşısı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi kapanma nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek