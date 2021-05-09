Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin onuncu gününde sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin onuncu gününde sessizlik hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' sürecinin onuncu gününde sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın onuncu gününde tedbirlere uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın onuncu gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sakinlik oluştu.

Kentin ana arterlerinde de sessizliğin hakim.

Kocaeli

Kocaeli'de tam kapanma nedeniyle cadde ve meydanlarda hakim olan sessizlik devam ediyor.

Kentin işlek yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı. Cadde ve sokaklarda, istisna kapsamında az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük

Karabük'ün yoğun adreslerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile kent meydanı sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Düzce

Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.

Zonguldak, Bolu ve Bartın'da da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izinlerini kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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