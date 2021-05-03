Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" kısıtlaması
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" kısıtlaması

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Serdivan ilçesi ile merkezde Atatürk Bulvarı, Yeni Cami Meydan, Demokrasi ve Gar meydanlarından görüntüler SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.

Serdivan ilçesi ile merkezde Atatürk Bulvarı, Yeni Cami Meydan, Demokrasi ve Gar meydanlarından görüntüler SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlaması sürüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' kısıtlaması
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' kısıtlaması
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' kısıtlaması
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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