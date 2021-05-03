Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" kısıtlaması

Serdivan ilçesi ile merkezde Atatürk Bulvarı, Yeni Cami Meydan, Demokrasi ve Gar meydanlarından görüntüler SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.