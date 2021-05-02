Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Sakarya'da cadde, bulvar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Bolu ve ilçelerinde tam kapanma kuralları sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Tam kapanma kapsamında Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu kent merkezi girişinde polis ve jandarma ekipleri tarafından seyahat izin belgesi, maske, mesafe ve hijyen kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Tam kapanma kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkında sessizlik hakim.

Polis ve bekçiler tarafından kent merkezinde denetimler sürüyor.

Yeniçağa ilçe merkezinin girişinde jandarma ekiplerince, D-100 Karayolunda seyir halinde olan araçlara izin belgeleri sorularak, denetim yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş