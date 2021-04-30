Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama dolayısıyla kentin işlek cadde, bulvar ve meydanlarında trafik ve yaya hareketliliği yaşanmadı.

Muafiyeti bulunanların Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi hareketliliğe neden olduğu kentte,

Millet Bahçesi ve Donatım Park gibi alanlar boş kaldı.

Emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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