Cadde ve sokaklar sakin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Cadde ve sokaklar sakin

05.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Evlerine dönmek isteyenler, D-100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Cadde ve sokaklar sakin
Cadde ve sokaklar sakin
Cadde ve sokaklar sakin
Cadde ve sokaklar sakin

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Özcan Deniz Neslihan Atagül
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cadde ve sokaklar sakin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 22:00:56. #1.16#
title