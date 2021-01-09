Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

09.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:41

Bartın Bartın'da vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Bartın

Bartın'da vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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