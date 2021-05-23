Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'daki boş meydan, cadde ve sokaklardan görüntüler SAKARYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'daki boş meydan, cadde ve sokaklardan görüntüler SAKARYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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