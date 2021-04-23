Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması Cadde ve sokaklardan detaylar - Zonguldak Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması

Cadde ve sokaklardan detaylar - Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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