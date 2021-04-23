Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması Cadde ve sokaklardan detaylar - Zonguldak Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.