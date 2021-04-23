Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması Cadde ve sokaklardan detaylar - Zonguldak Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması
Cadde ve sokaklardan detaylar - Zonguldak
Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.
Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan