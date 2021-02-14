Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Aynalı Kavak Çarşısı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi boş kaldı.

Kocaeli, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da da genelge kapsamında dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişi dışarı çıktı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentlerde kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever